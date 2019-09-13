​Посол Украины: Отношения Баку и Киева связывает многолетняя история

Украина благодарна Азербайджану за поддержку территориальной целостности страны.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Баку Владислав Каневский на приеме по случаю Дня независимости страны.

«Последние выборы в Украине показали, что наша страна демократическая и цивилизованная», - заявил В.Каневский, добавив, что Украина продолжит процесс интеграции в Европу.

«Мы благодарим Азербайджан за его твердую позицию в вопросе признания территориальной целостности нашей страны. Наши страны связывает многолетняя история, основанная на дружеских отношениях», - заявил В.Каневский.

Украинский посол, что обе страны «объединяет одна боль, которая сделала нас сильнее». Он выразил надежду на восстановление территориальной целостности в будущем.