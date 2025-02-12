Посол: Украина не забудет о той помощи, которую ей оказал Азербайджан

Украина благодарна министерству энергетики и министерству иностранных дел Азербайджана за оказание гуманитарной помощи.

Украина выразила благодарность министерству энергетики и министерству иностранных дел Азербайджана за оказание гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Мы очень благодарны и никогда не забудем поддержку Азербайджана в восстановлении нашей энергетической системы", - сказал Гусев журналистам.

Он также выразил благодарность Азербайджану за восстановление украинского города Ирпень: "Мы получаем сильную поддержку со стороны Азербайджана в восстановлении города Ирпень, в частности больницы и школы. Сейчас мы работаем вместе с нашими азербайджанскими партнерами и друзьями над новым проектом. Это будет школа для детей, она будет включать в себя спортивную школу для детей и другие социальные инфраструктуры Ирпени".

Он напомнил, что Ирпень является городом-побратимом с азербайджанским Лачыном. "Мы надеемся на глубокие межрегиональные связи между нашими странами", - добавил Гусев.