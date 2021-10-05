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Посол Турции встретился с матерью Полада Гашимова

Посол Турции встретился с матерью Полада Гашимова Посол Турции в Азербайджане Джахит Бахчы встретился с матерью шехида генерал-майора Полада Гашимова
Внешняя политика
5 октября 2021 г. 13:13
Посол Турции встретился с матерью Полада Гашимова

Посол Турции в Азербайджане Джахит Бахчы провел встречу с матерью шехида генерал-майора Полада Гашимова.

Как передает Report, об этом посол поделился в своей странице в Twitter.

"Мы посетили госпожу Семаю ханум, мать шехида Полада Гашимова, поцеловали ее руку, вручили турецкий флаг",- написал посол.

"Да защитит Аллах турецкий народ! Пожалуйста, передайте мои приветствия Реджеп Тайип Эрдогану и всему турецкому народу",- сказала в свою очередь мать Гашимова.

Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб в боях в Товузском направлении 14 июля 2020 года. Он был предан земле во Второй аллее почетного захоронения в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səfiri Polad Həşimovun evinə gedib, anasının əlindən öpüb

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