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    Посол Турции в Азербайджане встретился с журналистами

    Азербайджан всегда поддерживал Турцию© Report.az

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал встретился с журналистами.

    Как сообщает Report, посол поинтересовался впечатлениями журналистов от визита в Анкару 11-17 июля.

    Журналисты выразили удовлетворение программой визита. 

    Посол Эркан Озорал поблагодарил представителей медиа. Он отметил, что сила Азербайджана – сила Турции: "Нам достаточно быть вместе. Азербайджан всегда поддерживал Турцию. Проблема Азербайджана – проблема и Турции".

    Он выделил, что попытка госпереворота 15 июля 2016 года была направлена не против правящей партии Справедливости и развития, а против турецкого народа, республики.

    После посол сделал памятное фото с журналистами.

    Отметим, что 11-17 июля около 350 иностранных журналистов посетили Турцию в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции, имевшего место 15 июля 2016 года.

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