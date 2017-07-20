Посол Турции в Азербайджане встретился с журналистами

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал встретился с журналистами.
Как сообщает Report, посол поинтересовался впечатлениями журналистов от визита в Анкару 11-17 июля.
Журналисты выразили удовлетворение программой визита.
Посол Эркан Озорал поблагодарил представителей медиа. Он отметил, что сила Азербайджана – сила Турции: "Нам достаточно быть вместе. Азербайджан всегда поддерживал Турцию. Проблема Азербайджана – проблема и Турции".
Он выделил, что попытка госпереворота 15 июля 2016 года была направлена не против правящей партии Справедливости и развития, а против турецкого народа, республики.
После посол сделал памятное фото с журналистами.
Отметим, что 11-17 июля около 350 иностранных журналистов посетили Турцию в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции, имевшего место 15 июля 2016 года.
İlkin PirəliАвтор новости
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