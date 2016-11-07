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    Посол Турции: Никогда не забудется поддержка азербайджанского народа и руководства

    За эти годы онлайн-медиа Азербайджана сильно развилось, телевидение отмечает свое 60-летие, а радио - 90-летие

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Я уехал из Баку в 2011 году и в этом году вновь вернулся в Азербайджан. Однако на этот раз я приехал в качестве посла. За эти годы Азербайджан развился во многих отраслях, одной из которых является пресса". 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на встрече с представителями ряда СМИ. 

    По его словам, за эти годы онлайн-медиа в Азербайджане сильно развилось, телевидение отмечает свое 60-летие, а радио - 90-летие.

    Посол затронул вопрос двусторонних отношений и отметил, что за время своей деятельности останется верным принципу "один народ, два государства". 

    Э.Озорал также рассказал о безуспешной попытке государственного переворота в Турции 15 июля: "Азербайджано-турецкие отношения после этих событий стали образцом. Естественно, наши братские отношения вечные. Никогда не забудется поддержка азербайджанского народа и руководства".

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