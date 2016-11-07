Посол Турции: Никогда не забудется поддержка азербайджанского народа и руководства

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Я уехал из Баку в 2011 году и в этом году вновь вернулся в Азербайджан. Однако на этот раз я приехал в качестве посла. За эти годы Азербайджан развился во многих отраслях, одной из которых является пресса".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на встрече с представителями ряда СМИ.

По его словам, за эти годы онлайн-медиа в Азербайджане сильно развилось, телевидение отмечает свое 60-летие, а радио - 90-летие.

Посол затронул вопрос двусторонних отношений и отметил, что за время своей деятельности останется верным принципу "один народ, два государства".

Э.Озорал также рассказал о безуспешной попытке государственного переворота в Турции 15 июля: "Азербайджано-турецкие отношения после этих событий стали образцом. Естественно, наши братские отношения вечные. Никогда не забудется поддержка азербайджанского народа и руководства".