Посол Турции: Надеемся, что российско-турецкое сближение внесет вклад в урегулирование карабахского конфликта - ИНТЕРВЬЮ

"Будучи членом Минской группы ОБСЕ, Турция прилагает максимум усилий в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта"

Бухарест. 18 августа. REPORT.AZ/ Интервью посла Турции в Румынии Османа Корая Эрташа восточноевропейскому бюро Report.

- Господин посол, какова общественно-политическая ситуация в братской стране после известных событий 15 июля?

- 15 июля Турция столкнулась с очень серьезной угрозой. Наши западные друзья не совсем четко представляют себе весь масштаб этой угрозы. Однако мы пережили попытку самого кровавого государственного переворота в истории нашей республики. Впервые со времен Османской империи подверглось бомбардировке здание Великого национального собрания Турции. Однако, вне зависимости от политических взглядов, идеологии, каждый встал на защиту избранного демократическим путем правительства и президента.

На прошедшем на днях (7 августа – ред.) в Стамбуле митинге приняли участие миллионы людей. Это был один из самых многочисленных мирных митингов в мировой истории. К нему присоединились оппозиционные и другие представленные в парламенте партии. Турция в кратчайшие сроки вернулась к прежнему состоянию, экономика продолжает развиваться, государственные управления продолжают работу.

- В настоящее время в некоторых странах закрываются школы, связанные с FETÖ. Есть ли в Румынии школы или университеты, связанные с этой террористической организацией? Предпримет ли посольство какие-либо шаги в этом направлении?

- FETÖ является угрозой безопасности не только Турции, но и любой страны, в которой функционирует. Мои коллеги в Европе и на Востоке раскрывают истинную суть FETÖ посредством телевидения и газет. FETÖ действует в двух направлениях. Во-первых, она пользуется школами, благотворительными организациями, фондами для обеспечения своего существования, во-вторых, внедряет своих членов в государственные структуры. Как вы знаете, Национальная разведывательная организация Турции после известных событий признала FETÖ террористической организацией. Поэтому мы предпринимаем меры для предотвращения деятельности представителей FETÖ во всем мире. Турция и Румыния – стратегические партнеры и мы регулярно проводим встречи с официальными лицами в целях предотвращения деятельности представителей FETÖ в стране. Как пишет местная пресса, в Румынии есть 1 университет, 9 лицеев и 1 вакуф, связанные с FETÖ.

- Господин посол, впервые после того, как 24 ноября прошлого года был сбит российский истребитель, 9 августа этого года состоялась встреча президентов обоих стран. Как вы считаете, можно ли вернуть двусторонние отношения на прежний уровень?

- Мы верим в то, что турецко-российские отношения вернутся на прежний уровень. После "холодной войны" связи между странами развиваются как и прежде. В основе этого лежит тесное экономическое сотрудничество, связи в сфере туризма, энергетики. Наша близость с Россией до событий 24 ноября не влияла на отношения с Западом или сильную позицию в НАТО, и мы и впредь продолжим эту политику. Наши связи в обоих направлениях не являются альтернативными, а в какой-то мере дополняют друг друга. Мы всегда развивали и будем развивать наши связи с Востоком, Западом и Севером в рамках взаимных интересов.

- В настоящее время существует формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Россия-Иран и недавно в Баку состоялся саммит трех президентов. На следующий день мы стали свидетелями сближения российско-турецких отношений. Как по-вашему, какой вклад внесут эти шаги в урегулирование нагорно-карабахского конфликта в ближайшем будущем?

- Азербайджан всегда поддерживал Турцию в важнейших вопросах, и мы также всегда будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Мы надеемся, что формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Россия-Иран и сближение России с Турцией внесут вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Будучи членом Минской группы ОБСЕ, мы прилагаем максимум усилий в этом направлении и ожидаем, что ведущие мировые страны во главе с Россией внесут необходимый вклад в это дело.