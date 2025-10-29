Посол Турции: Мир в регионе принесет пользу всему международному сообществу

Установление мира и стабильности выгодно не только странам региона, но и всему международному сообществу.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на приеме в Баку по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

Он отметил, что братские отношения между Турцией и Азербайджаном являются примером для всего мира:

"Турция продолжит решительно поддерживать Азербайджан на международных площадках. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан освободил оккупированный Карабах и обеспечил его полный суверенитет в пределах своих государственных границ.

Возникла историческая возможность для обеспечения устойчивого мира в регионе, начала развития и укрепления взаимодействия. Установление мира и стабильности выгодно не только странам региона, но и всему международному сообществу. Следовательно, обеспечение прочного мира - наше самое большое желание".