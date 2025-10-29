İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Türkiyə səfiri: Regionda qurulacaq sülhdən bütün dünya qazanacaq

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 20:00
    Türkiyə səfiri: Regionda qurulacaq sülhdən bütün dünya qazanacaq

    Regionda qurulacaq sülh və əmin-amanlıqdan yalnız region ölkələri deyil, bütün dünya qazanc əldə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən qəbulda deyib.

    O qeyd edib ki, hər kəs Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dünyada bənzəri olmayan və qəlblərə kök salmış bir qardaşlığa şahid olur:

    "Tarixi Şuşa Bəyannaməsindən aldığımız ilham və cəsarətlə, "Bir millət, iki dövlət" anlayışı ilə ölkəmiz Can Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda ən güclü dəstəkçisi olmağa davam edəcək.

    Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan işğal altındakı Qarabağı azad etmiş, milli sərhədləri daxilində tam suverenliyini təmin etmişdir. Azərbaycanlı qardaşlarımız bu gün sahədə əldə etdikləri uğurları masaya da gətirib. Regionda davamlı sülhün təmin olunması, inkişafın başlaması və əlaqəliliyin artırılması üçün tarixi bir fürsət yaranmışdır. Regionda qurulacaq sülh və əmin-amanlıqdan yalnız region ölkələri deyil, bütün dünya qazanc əldə edəcək. Bu səbəbdən davamlı sülhün təmin olunması hamımızın ən böyük arzusudur".

    Türkiyə Birol Akgün Səfir
    Посол Турции: Мир в регионе принесет пользу всему международному сообществу

    Son xəbərlər

    20:26

    İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:25

    İlham Əliyev: Azərbaycan regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    20:20

    Birol Akgün: Türkiyə Qərb dünyasının güclü tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    20:12
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    20:12

    Avropa Kosmik Agentliyi hərbi peyk şəbəkəsinin yaradılması üçün 1 milyard avro tələb edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdir

    Region
    20:09

    KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    20:06

    Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    20:00

    Türkiyə səfiri: Regionda qurulacaq sülhdən bütün dünya qazanacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti