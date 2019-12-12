Посол Турции: ​Гейдар Алиев - великий лидер

Гейдар Алиев - великий лидер, личность которого необходимо тщательно исследовать.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, посетивший сегодня Аллею почетного захоронения по случаю годовщины смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
"Он всю свою жизнь посвятил независимости Азербайджана и укреплению своей страны. Подвергал свою жизнь опасности во имя этого дела. Таких лидеров , как он, редко встретишь",- сказал Э. Озорал.
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