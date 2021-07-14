Посол: События пятилетней давности чуть не превратилась для Турции в Отечественную войну

"Прошло 5 лет с тех событий. Мы извлекли много уроков для Турции, мы несем ответственность за то, что мы узнали"

"Прошло 5 лет с тех событий. Мы извлекли много уроков для Турции, мы несем ответственность за то, что мы узнали".

Как передает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы в ходе на онлайн конференции "15 июля - День демократии и национального единства Турции".

Посол добавил, что события 15 июля 2016 года чуть не превратилась для Турции в Отечественную войну."15 июля - это символ возрождения. Турецкий народ по своей воле поддержал руководство страны. Как и в Карабахе, наши азербайджанские братья освободили свои исконные земли от оккупации армян и вернулись на родину. Это и есть проявление воли нации",- сказал посол.

Турецкий дипломат также отметил, что нельзя забывать то, что происходило на улицах в разных городах Турции - в Анкаре и Стамбуле в те дни. "15 июля отличается от всех других дат. Чтим память всех героев, погибших во время этих событий! Да упокоит Аллах души умерших!"

В ночь с 15 на 16 июля 2016 в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Группа военных попыталась силой захватить власть в стране. Но им это не удалось – откликнувшись на призыв президента Эрдогана, тысячи людей вышли на улицы поддержать действующее руководство. Тогда более 250 человек погибли в ходе противостояния.