Посол: Таиланд и Азербайджан заинтересованы в открытии прямого авиасообщения

Таиланд и Азербайджан заинтересованы в открытии прямого авиасообщения.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол Королевства Таиланд в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Грузии и Северной Македонии Апират Сугондхабхиром.

"Существует большой интерес к открытию прямого авиарейса Баку-Бангкок-Пхукет. Надеюсь, что этот рейс будет открыт AZAL в следующем году. Одним из сильных направлений Таиланда является медицинский туризм. Мы также обсудили сотрудничество в сфере туризма и обменялись информацией о визовых системах друг друга. Мы упростили поездки таиландских туристов в Азербайджан и азербайджанских туристов в Таиланд. Сотрудничество между нашими туристическими секторами может стать достаточно большим бизнесом, и наши стороны уже ведут обсуждения", - отметил посол.

С полной версией интервью можете ознакомиться здесь.