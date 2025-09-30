Посол: Таиланд и Азербайджан заинтересованы в открытии прямого авиасообщения

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 12:58
    Таиланд и Азербайджан заинтересованы в открытии прямого авиасообщения.

    Об этом турецкому бюро Report заявил посол Королевства Таиланд в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Грузии и Северной Македонии Апират Сугондхабхиром.

    "Существует большой интерес к открытию прямого авиарейса Баку-Бангкок-Пхукет. Надеюсь, что этот рейс будет открыт AZAL в следующем году. Одним из сильных направлений Таиланда является медицинский туризм. Мы также обсудили сотрудничество в сфере туризма и обменялись информацией о визовых системах друг друга. Мы упростили поездки таиландских туристов в Азербайджан и азербайджанских туристов в Таиланд. Сотрудничество между нашими туристическими секторами может стать достаточно большим бизнесом, и наши стороны уже ведут обсуждения", - отметил посол.

    Səfir: Azərbaycan və Tailand arasında birbaşa aviareysin açılmasına böyük maraq var

