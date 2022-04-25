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Посол Таджикистана: Открытие прямого рейса внесет вклад в развитие отношений с Азербайджаном

Посол Таджикистана: Открытие прямого рейса внесет вклад в развитие отношений с Азербайджаном Между Азербайджаном и Таджикистаном сложились теплые и братские отношения.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 11:34
Посол Таджикистана: Открытие прямого рейса внесет вклад в развитие отношений с Азербайджаном

Между Азербайджаном и Таджикистаном сложились теплые и братские отношения.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между этими странами, в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

"Между нашими странами сложились отношения братства, основанные на доверии", заявил посол.

Он отметил, что нормативно-правовая база между странами насчитывает 62 документа, в настоящее время на рассмотрении находятся еще 20 документов.

"Мы работаем над созданием рабочих групп в экономических сферах", - отметил посол.

Р. Соли напомнил, что в апреле 2020 года по инициативе посольства в Баку был открыт "Торговый дом Таджикистана".

"Мы считаем, что открытие прямого рейса Баку-Душанбе также внесет вклад в развитие торгово-экономических отношений, мы работаем над этим", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan səfiri: “Birbaşa reysin açılması Azərbaycan ilə münasibətlərə töhfəsini verəcək”
Версия на английском языке Tajikistan ambassador: Opening of direct flight to contribute to development of ties with Azerbaijan

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