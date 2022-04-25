Посол Таджикистана: Открытие прямого рейса внесет вклад в развитие отношений с Азербайджаном

Между Азербайджаном и Таджикистаном сложились теплые и братские отношения.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между этими странами, в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).
"Между нашими странами сложились отношения братства, основанные на доверии", заявил посол.
Он отметил, что нормативно-правовая база между странами насчитывает 62 документа, в настоящее время на рассмотрении находятся еще 20 документов.
"Мы работаем над созданием рабочих групп в экономических сферах", - отметил посол.
Р. Соли напомнил, что в апреле 2020 года по инициативе посольства в Баку был открыт "Торговый дом Таджикистана".
"Мы считаем, что открытие прямого рейса Баку-Душанбе также внесет вклад в развитие торгово-экономических отношений, мы работаем над этим", - добавил он.