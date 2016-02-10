Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Посольству Азербайджана в США поручено разобраться в связи с высказываниями американского конгрессмена Адама Шиффа.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Наше дипломатическое представительство ведет работу с Конгрессом и Белым Домом. По итогам этой работы будет распространена более детальная информация", - заявил Э.Мамедъяров.

Напомним, ранее в интервью главному редактору армянского издания "Асбарез" Ара Хачатряну в передаче "Horizon Life" американский конгрессмен Адам Шифф отметил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд сыграла особую роль в том, что резолюция по Нагорному Карабаху в ПАСЕ не была принята.