Посольство Венесуэлы: Президент Мадуро является законным главой государства

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Президент Венесуэлы Николас Мадуро избран народом и является легитимным главой государства".

Об этом Report заявил посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Берротеран, комментируя ситуацию в этой стране.

"Суверенитет государства находится в руках народа. США официально заявили о намерении осуществить государственный переворот в Венесуэле, они хотят установить в Венесуэле незаконный режим. Это является неуважением к нормам международного права. США - не хозяева мира", - сказал он.

Дипломат отметил, что "конституция Венесуэлы является примером для всего мира". "В ней четко прописано, когда и в каком порядке в Венесуэле должны состояться президентские выборы (президент в Венесуэле избирается cроком на 6 лет - ред.)". Ближайшие выборы, которые пройдут в стране, - это избрание депутатов в национальную ассамблею", - отметил К.Берротеран.

Он подчеркнул, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не имеет полномочий для того, чтобы объявить о проведении референдума.

"Он, обманув народ и международное сообщество, объявил, что в течение 30 дней может провести внеочередные президентские выборы. Согласно нашей конституции, председатель национальной ассамблеи не имеет такого права. Только народ может требовать проведения референдума", - подытожил К.Берротеран.