​Посольство: В Палестине не издавалась почтовая марка, посвященная т.н. "геноциду армян"

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Палестины в Азербайджане сделало заявление в связи с распространенной в некоторых СМИ информацией о якобы издании в Палестине почтовых марок, посвященных 100-летию так называемого "геноцида армян".

Как сообщает Report, в заявлении посольства отмечается, что данная почтовая марка является недействительной и на ней нет официальной почтовой печати: "Посольство просит всех лиц, интересующихся почтовыми марками Палестины, зайти на сайт почтовой структуры страны и изучить образцы и почтовые формы выпускаемых марок".

Дипкорпус заявляет, что палестинское государство и народ обладают тесными и особыми связями с турецким народом, и отмечает о недопустимости подобного шага, который может привести к ухудшению связей с Турцией и Азербайджаном.

Посольство призывает представителей СМИ не торопиться с размещением подобных информаций, относиться к своей работе с ответственностью, уметь различать фотографии, сделанные с помощью фотошоп и других программ от подлинных.