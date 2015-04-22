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    ​Посольство: В Палестине не издавалась почтовая марка, посвященная т.н. "геноциду армян"

    Эта почтовая марка является недействительной, на ней нет официальной почтовой печати

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Палестины в Азербайджане сделало заявление в связи с распространенной в некоторых СМИ информацией о якобы издании в Палестине почтовых марок, посвященных 100-летию так называемого "геноцида армян".

    Как сообщает Report, в заявлении посольства отмечается, что данная почтовая марка является недействительной и на ней нет официальной почтовой печати: "Посольство просит всех лиц, интересующихся почтовыми марками Палестины, зайти на сайт почтовой структуры страны и изучить образцы и почтовые формы выпускаемых марок".

    Дипкорпус заявляет, что палестинское государство и народ обладают тесными и особыми связями с турецким народом, и отмечает о недопустимости подобного шага, который может привести к ухудшению связей с Турцией и Азербайджаном.

    Посольство призывает представителей СМИ не торопиться с размещением подобных информаций, относиться к своей работе с ответственностью, уметь различать фотографии, сделанные с помощью фотошоп и других программ от подлинных. 

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