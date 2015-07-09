Посольство: Призыв спикера Кнессета признать "армянский геноцид" не окажет влияния на отношения с Азербайджаном

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Посольство Израиля в Азербайджане прокомментировало призыв спикера Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна признать так называемый "армянский геноцид".

Как заявил Report заместитель посла Израиля в Азербайджане Ронен Краус (Ronen Krausz), обсуждения, которые прошли в Кнессете вчера, не являются правительственным решением.

По словам Р.Крауса, такие обсуждения проводятся в парламентах и других стран. Как заявил заместитель посла, данный вопрос является историческим, который нужно обсудить и рассмотреть.

Р.Краус также подчеркнул, что подобные обсуждения не окажут влияния на отношения Израиля и Азербайджана: "Это обсуждение не имеет ничего общего с отношениями Израиля с третьими странами. Это два вопроса, которые никак друг с другом не связаны".

Напомним, что 8 июля во время обсуждений в Кнессете Израиля спикер Юлий Эдельштейн призвал признать "армянский геноцид".