Посольство ОАЭ в Азербайджане удостоено награды МИД этой страны

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане удостоено награды министерства иностранных дел ОАЭ.

Как сообщили Report в посольстве ОАЭ в Азербайджане, дипмиссия удостоена награды отличия МИД ОАЭ.

Награда вручена за выдающуюся работу в течение прошлого года и за вклад в укрепление двусторонних отношений с Азербайджаном.

Награду послу ОАЭ в Азербайджане Мухаммеду аль-Губайси в Абу-Даби вручил глава МИД этой страны Анвар Гаргаш.