Посольство ОАЭ в Азербайджане удостоено награды МИД этой страны

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане удостоено награды министерства иностранных дел ОАЭ.
Как сообщили Report в посольстве ОАЭ в Азербайджане, дипмиссия удостоена награды отличия МИД ОАЭ.
Награда вручена за выдающуюся работу в течение прошлого года и за вклад в укрепление двусторонних отношений с Азербайджаном.
Награду послу ОАЭ в Азербайджане Мухаммеду аль-Губайси в Абу-Даби вручил глава МИД этой страны Анвар Гаргаш.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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