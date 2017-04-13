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    Посольство ОАЭ в Азербайджане удостоено награды МИД этой страны

    Награда вручена за выдающуюся работу в течение года и за вклад в укрепление двусторонних отношений с Азербайджаном

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане удостоено награды министерства иностранных дел ОАЭ.

    Как сообщили Report в посольстве ОАЭ в Азербайджане, дипмиссия удостоена награды отличия МИД ОАЭ.

    Награда вручена за выдающуюся работу в течение прошлого года и за вклад в укрепление двусторонних отношений с Азербайджаном.

    Награду послу ОАЭ в Азербайджане Мухаммеду аль-Губайси в Абу-Даби вручил глава МИД этой страны Анвар Гаргаш.

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