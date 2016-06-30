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    Посольство Латвии в Азербайджане начинает сотрудничество с VFS Global по использованию услуг визового центра

    Сотрудничество с визовым центром существенно улучшит качество обслуживания и позволит сэкономить время посетителей

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Начиная с 1 июля 2016 года граждане Азербайджана и других третьих стран смогут в визовом центре в Баку подать заявления на получение Шенгенской краткосрочной визы для въезда в Латвию, а также в Эстонию, Словакию и Словению – те страны, которые при выдаче виз представляет посольство Латвии. 

    Как сообщает Report, планируется, что сотрудничество с визовым центром существенно улучшит качество обслуживания и позволит сэкономить время посетителей. Желающие оформить визы смогут подать заявки на получение виз в центрах, заранее зарезервировав себе удобное время для подачи документов.

    Сотрудничество с VFS Global предусматривает, что полученные документы будут переданы на рассмотрение в латвийское посольство в Баку. В визовых центрах также будут доступны дополнительные услуги, в том числе консультации о необходимых документах, заполнение электронной анкеты, копирование, фотографирование, оформление страховки, отправление паспорта по месту жительства, тем самым делая процедуру оформления виз более удобной.

    Кроме того, как и прежде, заявки на оформление визы можно будет подать в посольстве Латвии, поэтому посольство призывает планировать поездку заранее, зарезервировав время подачи документов в посольстве по меньшей мере за 2 недели до поездки.

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