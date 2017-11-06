Посольство Франции в Азербайджане обнародовало правила получения визы

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Франции в Азербайджане обнародовало новые правила получения визы в эту страну.

Как сообщили Report в посольстве, с 7 ноября в визовом отделе посольства обращения приниматься не будут.

Исключение составляют лишь обладатели дипломатических и официальных паспортов Азербайджана, которые могут обратиться за визами в прежнем порядке.

Отмечается, что новый центр французской визы - компания CAPAGO с завтрашнего дня будет принимать посетителей в Globus Center в Баку, по адресу ул.Дж.Джаббарлы, 609.

С указанной даты данная компания заменит компанию TLS, занимающуюся рассмотрением документов, представленных для французской визы.

Управляемый компанией CAPAGO центр французской визы будет открыт в будни с 9:00 по 17:00.

Новый визовый центр займется встречами, ответами на вопросы, принятием населения в центре французской визы, принятием визовых обращений, взятием отпечатков пальцев, сервисными сборами (стандартная цена 26 евро) и визовыми, возвращением паспортов.

Для "деловых" клиентов создан салон "Premium", оказывающий услуги на высоком уровне. Цена - 80 манатов (помимо визовой пошлины).

Для назначения даты приема в новом центре французской визы следует войти на сайт France Visas: https://france-visas.gouv.fr/web/az, а затем, кликнув на предложенный линк, выбрать дату приема на сайте CAPAGO.

В посольстве заявили, что визовые обращения для поездок в Испанию, Бельгию, Нидерланды, Португалию и Люксембург будут рассмотрены в управляемом компанией CAPAGO новом центре французской визы.