​Посольство Азербайджана в Нидерландах: Нахид Джафаров свободен в выборе места жительства

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджанской Республики в Нидерландском королевстве прокомментировало опубликованную в СМИ информацию относительно сотрудника диппредставительства.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства, в соответствии с требованиями закона деятельность третьего секретаря посольства Нахида Джафарова (в то же время ему были поручены консульские вопросы) в министерстве иностранных дел была прекращена и данное лицо уже не работает в посольстве Азербайджанской Республики в Нидерландском королевстве: "Что же касается перечисления имени Н.Джафарова в общем списке сотрудников диппредставительств, отмечается, что согласно правилам ротации, данный список обновляется на периодической основе. Некоторые блоги и порталы распространяют неверную информацию, ссылаясь на списки, касающиеся начала 2015 года".

В посольстве отметили, что как и каждый человек, дипломатическая деятельность которого была прекращена, Н.Джафаров свободен в выборе места жительства.