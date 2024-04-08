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Посол США встретился с азербайджанским дирижером Симфонического оркестра Техасского университета

Посол США встретился с азербайджанским дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым.
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 17:50
Посол США встретился с азербайджанским дирижером Симфонического оркестра Техасского университета

Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".

"Было приятно встретиться с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым. Обсудили с ним важную роль музыки как моста между американцами и азербайджанцами. Желаю ему успехов в предстоящих выступлениях и благодарю Азербайджано-американский фонд музыки за реализацию его визита", - говорится в публикации, цитирующей посла Либби.

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Версия на английском языке US ambassador meets with Azerbaijani conductor from University of Texas at Austin Symphony Orchestra
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri Texas Universiteti Simfonik Orkestrinin azərbaycanlı dirijoru ilə görüşüb

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