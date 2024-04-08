Посол США встретился с азербайджанским дирижером Симфонического оркестра Техасского университета
Посол США встретился с азербайджанским дирижером Симфонического оркестра Техасского университетаПосол США в Азербайджане Марк Либби встретился с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым.
Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".
"Было приятно встретиться с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым. Обсудили с ним важную роль музыки как моста между американцами и азербайджанцами. Желаю ему успехов в предстоящих выступлениях и благодарю Азербайджано-американский фонд музыки за реализацию его визита", - говорится в публикации, цитирующей посла Либби.
“Texas Universiteti Simfonik Orkestrinin dirijoru Fərhad Xudyevlə görüşmək, musiqinin amerikalılar və azərbaycanlılar arasında körpü kimi mühüm rolunu müzakirə etmək çox xoş oldu. Ona qarşıdakı çıxışlarında uğurlar arzulayıram və onun səfərini mümkün etdiyinə görə… pic.twitter.com/w69bfwUfPq