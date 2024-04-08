Посол США встретился с азербайджанским дирижером Симфонического оркестра Техасского университета

Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым.

Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".

"Было приятно встретиться с дирижером Симфонического оркестра Техасского университета Фархадом Худиевым. Обсудили с ним важную роль музыки как моста между американцами и азербайджанцами. Желаю ему успехов в предстоящих выступлениях и благодарю Азербайджано-американский фонд музыки за реализацию его визита", - говорится в публикации, цитирующей посла Либби.