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Посол США в Азербайджане направил письмо семье Абульфаза Эльчибея

Посол США в Азербайджане направил письмо семье Абульфаза Эльчибея

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выразил соболезнования в связи с кончиной супруги бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халимы Алиевой.

Как сообщает Report, в письме, адресованном детям А.Эльчибея Чилянай Самедбейли и Эртургуту Алиеву, говорится: 

"Новость о смерти вашей матери меня глубоко потрясла. Я знаю, что это тяжелая утрата. Позвольте в этот сложный для вашей семьи момент от своего имени и от имени посольства США выразить соболезнования вам и вашей семье. Наши мысли и молитвы с вами". 

Отметим, что супруга Абульфаза Эльчибея Халима Алиева скончалась в Турции 14 июня в возрасте 67 лет. Ее похоронили в родном селе Кяляки Ордубадского района Нахчывана. 

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