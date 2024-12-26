Посол США в Азербайджане выразил соболезнования в связи с крушением самолета вблизи Актау

Посол США в Азербайджане Марк Либби выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL под Актау.
Как сообщает Report, об этом Либби написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования семьям погибших в этой трагической катастрофе и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Посольство США в знак солидарности с азербайджанскими партнерами приспустило флаг и готово оказать любую необходимую помощь", - говорится в публикации.
25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек, выжили - 29, включая троих детей.
Распоряжением президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря объявлен однодневный траур.
“Birləşmiş Ştatlar dünənki faciəvi qəzada həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara isə tezliklə sağalmağını arzulayır. ABŞ səfirliyi, azərbaycanlı tərəfdaşlarımızla həmrəylik əlaməti olaraq bayrağını endirib və qarşıdakı çətin günlərdə lazım ola… pic.twitter.com/cJfww748EQ