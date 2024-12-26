Посол США в Азербайджане выразил соболезнования в связи с крушением самолета вблизи Актау

16:40

Посол США в Азербайджане Марк Либби выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL под Актау.

Как сообщает Report, об этом Либби написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования семьям погибших в этой трагической катастрофе и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Посольство США в знак солидарности с азербайджанскими партнерами приспустило флаг и готово оказать любую необходимую помощь", - говорится в публикации.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек, выжили - 29, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря объявлен однодневный траур.