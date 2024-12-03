Посол США в Азербайджане Марк Либби уходит в отставку

Посол США в Азербайджана Марк Либби уходит с дипломатической службы США.

Посол США в Азербайджане Марк Либби уходит с дипломатической службы США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление дипломата.

"С глубоким сожалением объявляю о своем уходе с дипломатической службы США. Проблемы со здоровьем, о которых я говорил в 2023 году, к сожалению, продолжают беспокоить меня", - отметил посол, добавив, что планирует уйти в отставку вскоре после завершения "исключительно успешного" 2024 года.

"Горжусь работой, которую мы с сотрудниками посольства США проделали в Азербайджане за время моего пребывания в Баку. Мы укрепили связи между людьми, спонсируя программы изучения английского языка, значительно увеличив число азербайджанских студентов, обучающихся в США, и содействуя визитам в Азербайджан американских ученых различного профиля, представителей спорта и культуры. Мы способствовали углублению экономического сотрудничества, особенно в области перехода от традиционных к возобновляемым источникам энергии. Наше тесное сотрудничество, направленное на достижение успешного результата на COP29, продемонстрировало, что правительства США и Азербайджана могут работать вместе, чтобы изменить мир к лучшему, если мы приложим к этому усилия", - написал дипломат.

Марк Либби отметил, что дипмиссии еще предстоит способствовать установлению прочного и достойного мира на Южном Кавказе. "Но я верю, что с таким трудом достигнутые за последний год улучшения в наших двусторонних отношениях закладывают основу для более масштабного и успешного сотрудничества в этих и других областях в ближайшие недели, месяцы и годы", - заключил он.