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Посол США в Армении посетит Баку

Посол США в Армении посетит Баку Посол США в Армении Линн Трейси посетит Баку.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 16:31
Посол США в Армении посетит Баку

Посол США в Армении Линн Трейси посетит Баку.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, целью визита является участие в региональной конференции руководителей миссий 27-28 апреля.

На этой конференции также примут также участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол США в Грузии Келли Дегнан, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон, заместитель помощника администратора USAID Марк Симаковски, исполняющий обязанности координатора помощи США Европе и Евразии Грег Наарден и старший советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер.

Региональные конференции руководителей миссий проводятся на регулярной основе. Предыдущая конференция состоялась в посольстве США в Ереване в 2021 году. Посольства США в Баку и в Тбилиси также принимали это мероприятие в 2019 и 2018 годах соответственно. Из-за COVID-19 в 2020 году региональная конференция не проводилась.

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Версия на английском языке US ambassador to Armenia to visit Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Bakıya səfərə gələcək

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