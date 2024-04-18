Посол США: C нетерпением ждем, когда земли Азербайджана будут полностью очищены от мин

США с нетерпением ждут того дня, когда территории Азербайджана будут полностью очищены от мин.

США с нетерпением ждут того дня, когда территории Азербайджана будут полностью очищены от мин.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил в Агдаме на церемонии вручения сертификатов саперам.

По его словам, Соединенные Штаты солидарны с Азербайджаном в достижении цели по полному разминированию территорий.

"Всем известно, что заложенные здесь [в Карабахе] наземные мины представляют угрозу для жизни и процветания региона. США привержены сокращению этих угроз во всем мире. С 1993 года США инвестировали 4,7 млрд долларов в более чем 100 стран. В рамках этих усилий США выделили Азербайджану около 38 млн долларов на операции по разминированию", - сказал Либби.

Посол выразил свое уважение азербайджанским саперам, которые завершили обучение и вскоре приступят к работам по разминированию: "Особенно рад видеть женщин среди новых саперов. Расширение прав и возможностей женщин означает трудоустройство всей рабочей силы страны, и использование их талантов - лучший способ справиться с любой задачей. Ваша работа будет способствовать более быстрому и безопасному возвращению перемещенных лиц в свои дома".

Марк Либби также выразил соболезнования близким жертв подрыва мин в Азербайджане.

По словам дипломата, Штаты привержены поддержке гуманитарной деятельности по разминированию, направленной на укрепление технического потенциала организаций, занимающихся разминированием, и обезвреживание смертоносных наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.