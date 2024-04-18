О нас

Посол США: C нетерпением ждем, когда земли Азербайджана будут полностью очищены от мин

Посол США: C нетерпением ждем, когда земли Азербайджана будут полностью очищены от мин США с нетерпением ждут того дня, когда территории Азербайджана будут полностью очищены от мин.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 17:22
Посол США: C нетерпением ждем, когда земли Азербайджана будут полностью очищены от мин

США с нетерпением ждут того дня, когда территории Азербайджана будут полностью очищены от мин.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил в Агдаме на церемонии вручения сертификатов саперам.

По его словам, Соединенные Штаты солидарны с Азербайджаном в достижении цели по полному разминированию территорий.

"Всем известно, что заложенные здесь [в Карабахе] наземные мины представляют угрозу для жизни и процветания региона. США привержены сокращению этих угроз во всем мире. С 1993 года США инвестировали 4,7 млрд долларов в более чем 100 стран. В рамках этих усилий США выделили Азербайджану около 38 млн долларов на операции по разминированию", - сказал Либби.

Посол выразил свое уважение азербайджанским саперам, которые завершили обучение и вскоре приступят к работам по разминированию: "Особенно рад видеть женщин среди новых саперов. Расширение прав и возможностей женщин означает трудоустройство всей рабочей силы страны, и использование их талантов - лучший способ справиться с любой задачей. Ваша работа будет способствовать более быстрому и безопасному возвращению перемещенных лиц в свои дома".

Марк Либби также выразил соболезнования близким жертв подрыва мин в Азербайджане.

По словам дипломата, Штаты привержены поддержке гуманитарной деятельности по разминированию, направленной на укрепление технического потенциала организаций, занимающихся разминированием, и обезвреживание смертоносных наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi