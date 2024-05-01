В Баку обсуждены вопросы азербайджано-российского сотрудничества

Помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, принявшим участие во Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, принявшим участие во Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Как сообщает Report, стороны обсудили азербайджано-российское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, рассмотрели существующий потенциал для дальнейшего расширения двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по будущим проектам.

На встрече также обсуждалось проведение Азербайджаном в 2024 году одного из крупнейших и важных межгосударственных мероприятий в мире - COP29, играющем роль важной площадки для решения проблем защиты окружающей среды, и участие в нем России.