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    ​Посол: США рассматривают Азербайджан как равного партнера

    США и Азербайджан тесно сотрудничают по ряду аспектов

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "США и Азербайджан тесно сотрудничают по ряду аспектов, включая экономическую диверсификацию, а также энергобезопасность и демократическое развитие". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута на приеме, посвященном открытию XXII Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия".

    "США рассматривают Азербайджан как равного партнера и мы продолжим наше сотрудничество, которое нацелено на обеспечение стабильного, процветающего, демократического Азербайджана", - заявил Р.Секута. 

    Комментируя предстоящие первые Европейские игры в Баку, посол отметил, что для их подготовки было проделано большое количество работы: "Я находился в Азербайджане, в Баку, и видел, как проходило строительство, это впечатляюще. 

    Мы рассматриваем такие мероприятия, как хорошую возможность, чтобы объединить людей, выстроить взаимопонимание, лучше узнать друг друга. 

    И в этой связи я лично желаю всем участникам игр и всем азербайджанским спортсменам успехов в этом мероприятии", - заявил посол США. 

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