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Посол США: Принятая Сенатом резолюция по "геноциду армян" не отражает политики Белого дома

Посол США: Принятая Сентаом резолюция по "геноциду армян" не отражает

Принятие резолюции по  так называемому "геноциду армян" Сенатом США  не является отражением официальной политики администрации Белого дома. 

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер

"Эта резолюция является документом законодательного органа. Сенат принял свое решение по этому вопросу и мы должны принимать это во внимание",- сказал он. 

Посол также отметил, что США и Турция являются союзниками, в частности в рамках НАТО: "Мы близкие друзья и партнеры. Мы будем продолжать нашу дружбу".  

Ранее в МИД Турции заявили, что подобная резолюция Сената США является попыткой подорвать усилия по развитию отношений Анкары и Вашингтона.

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