Посол США: Открытие БТК - важный шаг в создании более крепких торговых и транспортных связей через всю Евразию

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Открытие проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - это очередной важный шаг в создании более крепких торговых, коммерческих и транспортных связей через всю Евразию". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"Данный проект является критически важным компонентом проекта Великий шелковый путь", - заявил посол, отметив, что в этой связи необходимо учитывать важность географического расположения Азербайджана и Грузии.

Напомним, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), строительство которой началось в 2007 году, сегодня будет сдана в эксплуатацию. В церемонии открытия, которая пройдет в столице Азербайджана, примут участие президент Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также другие официальные лица трех стран, представители транспортного сектора.