Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран

Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией является примером для других стран

В этом году Азербайджан и Китай продолжат развивать сотрудничество в сфере медицины и поставок вакцин. Об этом Report заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Дипломат отметила, что страны достигли больших результатов в совместной борьбе с пандемией.

"Мы в этом смысле являемся примером для других стран", сказала посол, добавив, что конкретное время следующей поставки в Азербайджан партии китайской вакцины Sinovac еще не известно, однако при наличии спроса, посольство окажет всякое содействие реализации этого.

Дипломат отметила, что приоритеты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества были определены в прошлом году, в ходе телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Наше сотрудничество в рамках проекта "Один пояс - один путь" успешно развивается. В этом году мы отмечаем 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и мы продолжим продвигать наше сотрудничество во всех сферах", - сказала посол.