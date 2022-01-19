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Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран

Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией является примером для других стран
Внешняя политика
19 января 2022 г. 11:04
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран

В этом году Азербайджан и Китай продолжат развивать сотрудничество в сфере медицины и поставок вакцин. Об этом Report заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Дипломат отметила, что страны достигли больших результатов в совместной борьбе с пандемией.

"Мы в этом смысле являемся примером для других стран", сказала посол, добавив, что конкретное время следующей поставки в Азербайджан партии китайской вакцины Sinovac еще не известно, однако при наличии спроса, посольство окажет всякое содействие реализации этого.

Дипломат отметила, что приоритеты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества были определены в прошлом году, в ходе телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Наше сотрудничество в рамках проекта "Один пояс - один путь" успешно развивается. В этом году мы отмечаем 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и мы продолжим продвигать наше сотрудничество во всех сферах", - сказала посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və Çinin pandemiya ilə mübarizədə əməkdaşlığı nümunədir”
Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan-China co-op in fighting pandemic - example for other countries

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