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Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Си Цзиньпином

Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Си Цзиньпином 2 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Внешняя политика
2 июня 2021 г. 21:35
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Си Цзиньпином
Ильхам Алиев и Си Цзиньпин

2 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как передает Report, главы государств с удовлетворением отметили, что в период пандемии COVID-19 Азербайджан и Китай, продемонстрировав истинную дружбу, преодолели трудности и поддержали друг друга. Президент Ильхам Алиев выразил признательность Председателю КНР за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19.

Было отмечено, что Азербайджан и Китай успешно сотрудничают в политической, экономической и транспортно-логистической сферах. Глава нашего государства выразил готовность Азербайджана к дальнейшему укреплению связей с Китаем и приветствовал расширение деятельности китайских компаний в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев передал Председателю КНР Си Цзиньпину сердечные поздравления по случаю 100-летия создания Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-азербайджанские отношения находятся на пороге нового исторического этапа, и сказал, что обе страны развивают традиционную дружбу, углубляют сотрудничество и расширяют взаимную поддержку. Председатель КНР отметил, что Азербайджан является важным партнером в деле реализации инициативы “Один пояс, один путь”, и подчеркнул, что Китай поддерживает путь развития, избранный азербайджанским народом.

Главы государств подчеркнули, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и это знаменательное событие создаст возможность для дальнейшего развития связей между двумя странами.

Главы государств коснулись значения совместной координации обеими странами деятельности в рамках развития проекта “Один пояс, один путь” и использования имеющихся возможностей. Также была отмечена необходимость углубления сотрудничества двух стран в транспортной и логистической сферах, поощрения создания транспортных коридоров в Центральной Азии и Европе.

Си Цзиньпин выразил готовность к дальнейшему поощрению вложения китайскими компаниями инвестиций в Азербайджан, развитию сотрудничества в рамках инфраструктурных проектов. Одновременно он подчеркнул, что Китай намерен импортировать из Азербайджана высококачественную специальную продукцию.

В ходе беседы было отмечено, что обе страны готовы прилагать совместные усилия для поощрения развития всесторонних связей стратегического партнерства.

Главы государств выразили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета двух стран.

Президент Ильхам Алиев пожелал Китайской Народной Республике успехов в организации предстоящих в 2022 году Пекинских зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin liderləri arasında telefon danışığı olub

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