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    Посол: Словакия и Азербайджан ищут долгосрочные решения в сфере поставок газа

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 19:09
    Посол: Словакия и Азербайджан ищут долгосрочные решения в сфере поставок газа

    Словакия и Азербайджан работают над расширением сотрудничества в энергетической сфере.

    Как передает Report, об этом заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.

    "Азербайджан в прошлом продемонстрировал готовность и солидарность, будучи готовым поставлять природный газ в Словакию во время энергетического кризиса. Вместе мы работаем над поиском стабильных и долгосрочных решений на будущее", - отметил он.

    Гасымов также рассказал об участии словацких компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

    "Мы гордимся активным участием словацких компаний в восстановлении постконфликтных регионов, особенно в проекте "Умное село" в Башгарвенте и строительстве школы, которая будет носить имя генерала Милана Растислава Штефаника", - сказал посол.

    Он отметил, что благодаря этим проектам на азербайджанской земле формируется долгосрочное словацкое присутствие и наследие.

    Дипломат также отметил, что между двумя странами в скором времени будет запущено прямое авиасообщение.

    "Это еще больше сблизит наши страны и будет способствовать развитию контактов между людьми, бизнесом и студентами", - добавил он.

    Эльчин Гасымов Поставки газа в Европу Энергосотрудничество Азербайджано-словацкие отношения Восстановление Карабаха Прямое авиасообщение
    Səfir: Slovakiya və Azərbaycan qaz tədarükü sahəsində uzunmüddətli həllər axtarır
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