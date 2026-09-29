Посол: Словакия и Азербайджан ищут долгосрочные решения в сфере поставок газа

Словакия и Азербайджан работают над расширением сотрудничества в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.

"Азербайджан в прошлом продемонстрировал готовность и солидарность, будучи готовым поставлять природный газ в Словакию во время энергетического кризиса. Вместе мы работаем над поиском стабильных и долгосрочных решений на будущее", - отметил он.

Гасымов также рассказал об участии словацких компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

"Мы гордимся активным участием словацких компаний в восстановлении постконфликтных регионов, особенно в проекте "Умное село" в Башгарвенте и строительстве школы, которая будет носить имя генерала Милана Растислава Штефаника", - сказал посол.

Он отметил, что благодаря этим проектам на азербайджанской земле формируется долгосрочное словацкое присутствие и наследие.

Дипломат также отметил, что между двумя странами в скором времени будет запущено прямое авиасообщение.

"Это еще больше сблизит наши страны и будет способствовать развитию контактов между людьми, бизнесом и студентами", - добавил он.