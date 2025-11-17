Посол Словакии поздравил Азербайджан с Днем национального возрождения
- 17 ноября, 2025
- 20:44
Посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов поздравил Азербайджан с Днем национального возрождения.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Поздравляем азербайджанский народ с Днем национального возрождения. Для наших стран этот день символизирует борьбу за свободу и символизирует силу единства и волю к независимости", - написал дипломат.
Отметим, что 17 ноября в Чехии и Словакии отмечается День борьбы за свободу и демократию, в память о студенческих протестах против репрессий нацистов в 1939 году и начале Бархатной революции в 1989 году.
Congratulations to the people of 🇦🇿 on #17November – Milli Dirçəliş Günü. For both our #Nations, this day marks the struggle for #Freedom and reminds us of the power of #Unity and the will for #Independence. 🇸🇰🤝🇦🇿#NežnáRevolúcia #MilliDirçəlişGünü@AzerbaijanMFA @AzerbaijanMFA pic.twitter.com/Gw2stRpCqb— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) November 17, 2025