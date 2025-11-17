Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Посол Словакии поздравил Азербайджан с Днем национального возрождения

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 20:44
    Посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов поздравил Азербайджан с Днем национального возрождения.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

    "Поздравляем азербайджанский народ с Днем национального возрождения. Для наших стран этот день символизирует борьбу за свободу и символизирует силу единства и волю к независимости", - написал дипломат.

    Отметим, что 17 ноября в Чехии и Словакии отмечается День борьбы за свободу и демократию, в память о студенческих протестах против репрессий нацистов в 1939 году и начале Бархатной революции в 1989 году.

    Азербайджан Словакия Эльчин Гасымов посол День национального возрождения
    Slovakiya səfiri Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

