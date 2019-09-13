Посол Швейцарии обсудила в Нахчыване перспективы развития сотрудничества с регионом

В Нахчыване обсудили перспективы развития двусторонних связей со Швейцарией.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Швейцарии в Азербайджане, вопросы экономического сотрудничества были обсуждены во время визита главы дипмиссии Мюриэль Пеневейре в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР), где она встретилась с председателем Верховного собрания Васифом Талибовым.

Кроме того, дипломат провела ряд встреч с министрами финансов и экономики НАР, в ходе которых были рассмотрены существующие отношения между Швейцарией и НАР, а также перспективы их развития.

Было отмечено, что финансирование Швейцарским агентством развития и сотрудничества (SDC) в 2001-2011 годах проекта в сфере водоснабжения и систем орошения является наглядным примером успешного технического сотрудничества.

Посол Пеневейре вместе с делегацией также посетила производственные площадки компаний, действующих в автомобильной, мебельной отраслях, в сфере производства минеральных вод.