Посол Саудовской Аравии в Азербайджане посетил информационное агентство Report

Посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли посетил информационное агентство Report.

Посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли посетил информационное агентство Report.

Как сообщает Report, сначала дипломат ознакомился с условиями, созданными в офисе редакции, и деятельностью агентства.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев представил Иссама бин Салеха аль-Джутейли коллективу редакции, проинформировал посла о новостной политике агентства.

Директор отметил, что агентство Report, входящее в Global Media Group, руководствуется в своей деятельности точностью передачи информации, поэтому является самой цитируемой медиаструктурой в Азербайджане.

Ф.Гусейналиев особо отметил тот факт, что агентство выпускает новости на трех языках - азербайджанском, английском и русском.

Иссам бин Салех Аль-Джутейли подчеркнул важность тесного взаимодействия между медиаструктурами Азербайджана и Саудовской Аравии для повышения информированности граждан обеих стран. Говоря о большой роли СМИ в формировании общественного мнения, посол также отметил, что в ближайшее время намечен визит представителей СМИ Саудовской Аравии в Азербайджан.

Вместе с тем, в ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего укрепления культурных связей и двустороннего сотрудничества.

В заключение дипломат пожелал коллективу агентства успехов.