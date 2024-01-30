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Посол Саудовской Аравии в Азербайджане посетил информационное агентство Report

Посол Саудовской Аравии в Азербайджане посетил информационное агентство Report Посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли посетил информационное агентство Report.
Внешняя политика
30 января 2024 г. 14:11
Посол Саудовской Аравии в Азербайджане посетил информационное агентство Report

Посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли посетил информационное агентство Report.

Как сообщает Report, сначала дипломат ознакомился с условиями, созданными в офисе редакции, и деятельностью агентства.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев представил Иссама бин Салеха аль-Джутейли коллективу редакции, проинформировал посла о новостной политике агентства.

Директор отметил, что агентство Report, входящее в Global Media Group, руководствуется в своей деятельности точностью передачи информации, поэтому является самой цитируемой медиаструктурой в Азербайджане.

Ф.Гусейналиев особо отметил тот факт, что агентство выпускает новости на трех языках - азербайджанском, английском и русском.

Иссам бин Салех Аль-Джутейли подчеркнул важность тесного взаимодействия между медиаструктурами Азербайджана и Саудовской Аравии для повышения информированности граждан обеих стран. Говоря о большой роли СМИ в формировании общественного мнения, посол также отметил, что в ближайшее время намечен визит представителей СМИ Саудовской Аравии в Азербайджан.

Вместе с тем, в ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего укрепления культурных связей и двустороннего сотрудничества.

В заключение дипломат пожелал коллективу агентства успехов.

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Версия на английском языке ФотоSaudi Arabia ambassador to Azerbaijan visits Report Information Agency
Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri “Report” İnformasiya Agentliyində olub

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