Посол: Россия заинтересована, чтобы Каспий оставался стабильным регионом

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Россия заинтересована в том, чтобы Каспий оставался стабильным и предсказуемым регионом, территорией сотрудничества, морем мира, а не раздоров". Об этом, как сообщает Report, заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, выступая перед молодыми дипломатами-участниками международной программы "Каспийские исследования" университета "АДА".

Посол подчеркнул важность оформления правового статуса Каспийского моря. В. Дорохин напомнил, что переговоры по статусу Каспия длятся 18 лет, и уже были достигнуты "весомые результаты". Один из главных – трехсторонняя договоренность между Азербайджаном, Россией и Казахстаном о разделе донных участков Каспийского моря, подписаны соглашения по защите экологической среды моря, о сотрудничестве в обеспечении безопасности.

"Важным этапом переговорного процесса стал Четвертый каспийский саммит в Астрахани, по итогам которого главы государств подписали политическое Заявление, зафиксировавшее достигнутые в ходе переговоров договоренности. Мы стали еще ближе к подписанию Конвенции", - отметил посол. По его словам, "выработка статуса Каспийского моря позволит создать базу для сотрудничества прикаспийских государств во всех областях, укрепить стабильность в регионе".

"Россия проводит свою каспийскую политику на принципах равенства и уважения своих интересов и готова действовать так и впредь", - подчеркнул В. Дорохин.