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Посол России: Высказывание депутата Делягина об Азербайджане неприемлемо

Посол России: Высказывание депутата Делягина об Азербайджане неприемлемо Заявление депутата Госдумы РФ Михаила Делягина об Азербайджане является неприемлемым и не отражает официальную позицию России.
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 12:20
Посол России: Высказывание депутата Делягина об Азербайджане неприемлемо
Михаил Бочарников

Заявление депутата Госдумы РФ Михаила Делягина об Азербайджане является неприемлемым и не отражает официальную позицию России.

Как сообщает Report, об этом заявил посол этой страны в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

"Высказывание депутата неприемлемо и может пойти в ущерб дружественным отношениям с Азербайджаном. Эти высказывания не выражают официальную позицию России", - заявил посол.

Ранее депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 24" заявил о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri: “Deputat Delyaginin Azərbaycan haqqında fikirləri qəbuledilməzdir”
Версия на английском языке Russian Ambassador: MP Delyagin's statement on Azerbaijan unacceptable

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