Посол России: Высказывание депутата Делягина об Азербайджане неприемлемо

Заявление депутата Госдумы РФ Михаила Делягина об Азербайджане является неприемлемым и не отражает официальную позицию России.

Заявление депутата Госдумы РФ Михаила Делягина об Азербайджане является неприемлемым и не отражает официальную позицию России.

Как сообщает Report, об этом заявил посол этой страны в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

"Высказывание депутата неприемлемо и может пойти в ущерб дружественным отношениям с Азербайджаном. Эти высказывания не выражают официальную позицию России", - заявил посол.

Ранее депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 24" заявил о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана.