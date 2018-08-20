 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол России в Азербайджане рассказал о приоритетах своей деятельности

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Одной из главных  моих задач является налаживание тесных контактов с властями и общественностью Азербайджана,  ознакомление со страной". 

    Как  cообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

    Посол отметил, что с момента начала своей деятельности в стране  уже посетил Габалу и приграничные с Дагестаном регионы Азербайджана.

    "Главное -  это насыщение практическими вопросами в рамках тех контактов, которые осуществляются главами наших государств. Именно эти контакты задают тон нашему сотрудничеству. Задача номер один - готовить контакты между ними. У нас в повестке в начале ноября стоит форум межнационального сотрудничества в Гяндже. Это будет крупная встреча между представителями наших стран с участием представителей бизнеса, министерств, руководства государства", - заявил дипломат. 

    Также, по его словам, до конца года должно состояться  заседание  межправкомиссии, сопредседателями которой являются главы министерств экономического развития.

    "Эти задачи входят в первый этап осуществления моей деятельности до конца года", - резюмировал М. Бочарников. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi