Посол России в Азербайджане рассказал о приоритетах своей деятельности

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Одной из главных моих задач является налаживание тесных контактов с властями и общественностью Азербайджана, ознакомление со страной".

Как cообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Посол отметил, что с момента начала своей деятельности в стране уже посетил Габалу и приграничные с Дагестаном регионы Азербайджана.

"Главное - это насыщение практическими вопросами в рамках тех контактов, которые осуществляются главами наших государств. Именно эти контакты задают тон нашему сотрудничеству. Задача номер один - готовить контакты между ними. У нас в повестке в начале ноября стоит форум межнационального сотрудничества в Гяндже. Это будет крупная встреча между представителями наших стран с участием представителей бизнеса, министерств, руководства государства", - заявил дипломат.

Также, по его словам, до конца года должно состояться заседание межправкомиссии, сопредседателями которой являются главы министерств экономического развития.

"Эти задачи входят в первый этап осуществления моей деятельности до конца года", - резюмировал М. Бочарников.