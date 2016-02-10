​Посол России: Мы должны знать Азербайджан лучше, чем знаем сегодня

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Когда я собирался ехать работать послом в Азербайджан, то стал смотреть: что напечатано про эту республику. И выяснил, что за 14 лет существования Азербайджана как независимого государства, в России была опубликована всего одна книга об этой стране.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

"Для наглядности приведу пример. В 1991 году меня командировали в Венгрию на должность советника-посланника. Тогда в российском посольстве работал 51 дипломат, из которых 48 человек говорили по-венгерски", - добавил Дорохин.

Посол отметил, что "сегодня в посольстве России в Азербайджане работает 18 дипломатов. И нет ни одного человека, который бы профессионально готовился для работы на азербайджанском направлении. То есть, кроме языка, учил бы историю Азербайджана, культуру, экономику этой страны".

"У нас до сих пор нет "азербайджановедения", нет научной, экспертной базы для осуществления политики в азербайджанском направлении. Как впрочем, я думаю, у нас нет экспертной базы для осуществления политики в других странах Содружества. Об этой ситуации в Москве знают и понимают, что нужно ее решать. Но это вопрос времени", - сказал посол.

По его словам, у данной проблемы есть политическая, информационная составляющие:

"Азербайджан - наш сосед. Это наш партнер, который понимает, что ему исторически без России жить нельзя. И мы, в свою очередь, должны знать его лучше, чем знаем сегодня.

За семь лет моей работы здесь я вижу, что ситуация чуть-чуть меняется. В российской прессе стало больше появляться материалов об этой стране. Азербайджан стал больше "на слуху", в том числе, благодаря публикациям "Комсомольской правды". И, конечно, наши азербайджанские коллеги стали проявлять большую активность в этом направлении".