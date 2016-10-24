Посол: SOCAR стал хорошо известным брендом в Румынии - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с новоназначенным послом Румынии в Азербайджане Даном Янку

- Каковы Ваши впечатления от Азербайджана и как Вы оцениваете уровень двусторонних политических отношений?

- Я приехал сюда чуть более 3 недель назад и каждый день открываю для себя новые и захватывающие моменты этой страны. Я приехал сюда на машине из Бухареста и после пересечения границы с Азербайджаном сразу увидел его красоту и потенциал. Я был, конечно же, впечатлен красотой и современностью Баку, но также добротой и гостеприимством людей, которые были готовы помочь, даже если они не понимали языка. Я также наблюдал энтузиазм людей. Говорят, Азербайджан - страна огней, но огонь есть и в душах людей. Я имел возможность ощутить этот энтузиазм во время моего первого посещения Олимпийского Стадиона в Баку, в тот вечер, когда Азербайджан одержал историческую победу над Норвегией во время квалификации к Чемпионату мира по футболу - 2018.

Как вы знаете, Румыния и Азербайджан имеют тесную дружбу. Румыния была второй страной после Турции, признавшей независимость Азербайджана, и за прошедшие годы наши отношения развиваются и углубляются, а с 2009 года приобрели стратегический характер. За прошедшие 25 лет, если не ошибаюсь, было осуществлено 8 визитов президентов Румынии в Баку. Президент Ильхам Алиев пять раз посещал Бухарест. В июне прошлого года наш премьер-министр посетил Баку для участия на открытии первых Европейских Игр. У нас есть продолжительный диалог между парламентами, министрами иностранных дел, а также между другими правительственными структурами. Более того, мы установили твердую основу для сотрудничества в области экономики: за прошедшие четыре года имел место непрерывный рост двусторонней торговли. Отношения между людьми также развиваются. Это хорошее начало, но есть еще много работы для использования имеющегося потенциала между двумя странами.

- Как Вы отметили, торговый оборот между Румынией и Азербайджаном увеличился в течение последних нескольких лет. Повлиял ли экономический спад на сотрудничество в экономической сфере?

- Действительно, наши двусторонние торговые отношения развивалась по восходящей за последний период и азербайджанские компании увеличивают свое присутствие на румынском рынке. Это показатель существующего потенциала. Наши экономики взаимосвязаны, поэтому мы должны сделать все для укрепления, развития и расширения сотрудничества и в других сферах. Есть необходимость в устойчивом развитии, и я уверен, что продолжающиеся усилия в направлении диверсификации азербайджанской экономики обеспечат наши страны возможностями, которые мы можем совместно использовать в будущем.

- Румыния и Азербайджан имеют тесное сотрудничество в нефтегазовой сфере. Есть ли какой-либо прогресс по проекту AGRI и как Вы оцениваете работу SOCAR в Румынии?

- Энергетика - важная часть нашего сотрудничества. Мы полностью поддерживаем и придаем большое значение роли Азербайджана в укреплении европейской энергобезопасности. Для моей страны диверсификация энергоносителей очень важна. Румыния и Азербайджан поддерживают проект интерконнектора AGRI, который является тем самым проектом, который позволит укрепить как энергобезопасность, так и диверсификацию энергоносителей в Европе. В июне 2015 года министры энергетики из стран-партнеров, среди которых был и министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, встретились в Бухаресте для обсуждения инициативы AGRI и распространили политическое заявление, подтверждая поддержку этому важному проекту. Проект AGRI станет более важным, если мы подумаем об инвестициях ЕС, которые нацелены на укрепление европейского энергетического рынка.

Говоря об энергетике, перед отъездом из Бухареста, я встречался с руководством румынского отдела SOCAR и был рад услышать хорошие новости о том, что SOCAR успешно развивает свою деятельность в Румынии. Они по сей день открыли 34 заправки по всей стране и планируют еще больше расшириться. Компания сообщила о ранней прибыли с тех пор, как они вошли на румынский рынок. Они создают рабочие места и делают инвестиции, и я рад, что SOCAR - уже хорошо известный бренд в Румынии. Мы ожидаем, что SOCAR укрепит свое присутствие в Румынии.

- Так как азербайджанская экономика вошла в постнефтяную эру своего развития, как Румыния планирует помочь Азербайджану в развитии ненефтяного сектора?

- Румыния также прошла через переход от плановой к рыночной экономике, поэтому мы знаем по нашему опыту, что политика полномасштабной реструктуризации требовательна и сложна.

Может быть, некоторые уроки нашего опыта – будь они положительными или отрицательными (иногда ты учишься больше на ошибках) – могут быть полезными и приемлемыми для Азербайджана в процессе экономической диверсификации. Мы готовы поделиться опытом в плане реструктуризации государственных предприятий, но также в плане развития новых и современных экономических секторов, начиная с ИТ и биомедицины, заканчивая автомобилями и фармацевтикой. Мы также имеем давние традиции и сильную базу по производству в машиностроении и технологий и секторов, приемлемых для Азербайджана, таких как бурение. Мы надеемся, что нашими совместными усилиями, румынские компании привнесут активный вклад в дело диверсификации и укрепления азербайджанской экономики.

- Румыния - также важный партнер Азербайджана в сфере военного сотрудничества. За последние 8 лет Румыния четыре раза выполнила мандат контактного посольства НАТО в Баку. Стоит ли ожидать нового мандата?

- С января 2009 года посольство Румынии в Баку приняло мандат контактного посольства НАТО в Азербайджане. Я думаю, что это самый долгий период, когда дипломатическая миссия страны-члена Альянса удерживала этот пост. Я говорю не только об Азербайджане. Я высоко оцениваю работу моих двух предшественников, которые совместно с азербайджанскими партнерами провели отличную работу в области общественной дипломатии, помогая укреплению сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, продвигая ценности НАТО и повышая информированность об Альянсе в Азербайджане. Все эти усилия являются показателем важности, которую НАТО придает развитию диалога и сотрудничества с Азербайджаном, и отражают стратегическую роль и ценности Азербайджана, полностью признаваемой Альянсом. Наш текущий мандат заканчивается в декабре 2016 года и другая страна Альянса заступит на эту должность. Но мы продолжим оставаться полностью вовлеченными в поддержку следующего контактного посольства в укреплении отношений НАТО-Азербайджан.

- Так как Румыния не входят в Шенгенскую зону, проводятся ли обсуждения по вопросу упрощения визового режима? Можете ли Вы предоставить нам количественные данные об азербайджанских гражданах, которые посетили Румынию в 2015 и 2016 гг.?

- Позвольте мне уточнить. Верно, Румыния еще не является частью Шенгенской зоны. Тем не менее мы применяем шенгенские правила и уже выполняем все технические и политические критерии для присоединения к шенгенскому пространству. Как вы знаете, существует единая политика ЕС и единые правовые рамки касательно виз для третьих стран, и Румыния, как член ЕС, полностью и серьезно придерживается этой политики и правовых рамок. Наша визовая политика в отношении Азербайджана соответствует рамкам Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном, который был подписан в 2014 году. И я могу вам сказать, что у нас сложилось отличное сотрудничество с азербайджанскими партнерами в плане выполнения этого соглашения, который отвечает интересам и контактам между людьми. Я также рад отметить тот факт, что в первую половину этого года вступило в силу соглашение об отмене виз для обладателей служебных и дипломатических паспортов. В целом в 2016 году мы ожидаем выдачи 400-500 виз для азербайджанцев, которые едут в Румынии с научными, исследовательскими, образовательными и туристическими намерениями.

- Какова позиция Румынии по таким вопросам, как поток мигрантов в Европу, отсутствие доверия между странами ЕС, террористическая угроза в Европе? Как Азербайджан и Румыния могут сотрудничать в таких сферах, как управление потоками мигрантов и контртеррористические операции?

- Мы утверждаем, что миграция и терроризм - это два отдельных явления. Поэтому их надо рассматривать и противостоять им отдельно, в различных форматах и различными средствами. Румыния уверена, что всеобъемлющий подход необходим к вопросу миграции, включая общий ответ и решения ЕС. На наш взгляд, важны три момента: во-первых - на уровне ЕС уже согласована последовательность по выполнению внутренних мер; во-вторых - улучшение сотрудничества с третьими странами (как со странами-источниками миграции, так и странами-транзитерами), в-третьих - укрепление охраны внешних границ ЕС. Важно достичь прогресса по всем трем элементам. Что также важно, говоря о миграции, это борьба с причинами, ее порождающими, не просто найти путь для борьбы с ее последствиями. ЕС необходимо тесно работать со странами-источниками и транзитерами для поиска устойчивого решения для противодействия вызовам миграции.

- Какова позиция Румынии в вопросе нагорно-карабахского конфликта?

- Наша позиция по Нагорному Карабаху всегда была ясной и последовательной. Мы поддерживаем мирное, согласованное и всеобъемлющее решение для всех конфликтов на пространстве СНГ, в соответствии с принципами и нормами международного права, включая уважение территориальной целостности и суверенитета стран. Это давняя позиция Румынии и она не изменилась.

- Какие у Вас планы по проведению культурных мероприятий в Азербайджане?

- Наше посольство в настоящий момент работает над планом действий на следующий год. Во-первых, мы должны сфокусироваться на наших усилиях по представлению румынской культуры и традиций в азербайджанском обществе посредством выступлений артистов, кино, музыки. Также мы хотели бы активно участвовать в культурных мероприятиях в Азербайджане. Например, Бакинский Джазовый Фестиваль - это престижное мероприятие, пользующееся популярностью по всему миру. Мы также рассматриваем возможность представить наше традиционное искусство и рукоделие, которые могли бы показать схожести между нашими культурами, например, ковры. Я был удивлен тем, что некоторые узоры в азербайджанских коврах напоминают мотивы румынских ковров. Это мы хотели бы показать местной публике.