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Посол: Природные богатства Нахчывана создают новые возможности для развития украинско-азербайджанского сотрудничества

Посол: Природные богатства Нахчывана создают новые возможности для развития украинско-азербайджанского сотрудничества Нахчыван издавна славится богатой историей, культурой, традициями и природными богатствами. Это создает новые возможности для развития украинско-азербайджанского регионального сотрудничества.
Внешняя политика
31 декабря 2023 г. 18:43
Посол: Природные богатства Нахчывана создают новые возможности для развития украинско-азербайджанского сотрудничества

Нахчыван издавна славится богатой историей, культурой, традициями и природными богатствами. Это создает новые возможности для развития украинско-азербайджанского регионального сотрудничества.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Моя последняя, вторая по счету поездка в Нахчыван оставила у меня особые впечатления. Первая поездка состоялась в начале моей дипломатической деятельности в Азербайджане. Спустя четыре года именно вторая поездка позволила мне заново переосмыслить, какие проекты мы можем здесь реализовать вместе", - подчеркнул В.Каневский.

Дипломат также пожелал всем нахчыванцам мира и благополучия в 2024 году.

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