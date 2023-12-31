Посол: Природные богатства Нахчывана создают новые возможности для развития украинско-азербайджанского сотрудничества

Нахчыван издавна славится богатой историей, культурой, традициями и природными богатствами. Это создает новые возможности для развития украинско-азербайджанского регионального сотрудничества.

Нахчыван издавна славится богатой историей, культурой, традициями и природными богатствами. Это создает новые возможности для развития украинско-азербайджанского регионального сотрудничества.

Как сообщает местное бюро Report , об этом сказал журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Моя последняя, вторая по счету поездка в Нахчыван оставила у меня особые впечатления. Первая поездка состоялась в начале моей дипломатической деятельности в Азербайджане. Спустя четыре года именно вторая поездка позволила мне заново переосмыслить, какие проекты мы можем здесь реализовать вместе", - подчеркнул В.Каневский.

Дипломат также пожелал всем нахчыванцам мира и благополучия в 2024 году.