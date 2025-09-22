Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут заявила, что для нее большая честь представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства Франции в Азербайджане в соцсетях.

"Для меня большая честь представлять Францию в стране, богатой историей, традициями и разнообразием, имеющей стратегическое значение и решительно идущей по пути мира", - отметила она.

Дипломат поблагодарила своего предшественника Анн Буайон: "Прежде всего, я хотела бы выразить глубокое уважение моему предшественнику Анн Буайон, которая сделала все возможное, чтобы сохранить существующие связи между Францией и Азербайджаном в трудный период".

Посол подчеркнула, что она особенно верит в силу французского языка, в ценности диалога, открытости и уважения к разнообразию, которые он воплощает:

"Я буду следить за тем, чтобы наша деятельность в этой области оставалась амбициозной, чтобы отвечать на постоянный интерес и энтузиазм азербайджанцев, интересующихся французским языком, желающих открыть для себя нашу страну и культуру через образование, путешествия или деловые возможности. Я уверена, что вместе мы продолжим высоко ставить французские ценности и интересы и развивать отношения между нашими странами и народами", - отметила дипломат.