Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025

    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 11:08
    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут заявила, что для нее большая честь представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства Франции в Азербайджане в соцсетях.

    "Для меня большая честь представлять Францию в стране, богатой историей, традициями и разнообразием, имеющей стратегическое значение и решительно идущей по пути мира", - отметила она.

    Дипломат поблагодарила своего предшественника Анн Буайон: "Прежде всего, я хотела бы выразить глубокое уважение моему предшественнику Анн Буайон, которая сделала все возможное, чтобы сохранить существующие связи между Францией и Азербайджаном в трудный период".

    Посол подчеркнула, что она особенно верит в силу французского языка, в ценности диалога, открытости и уважения к разнообразию, которые он воплощает:

    "Я буду следить за тем, чтобы наша деятельность в этой области оставалась амбициозной, чтобы отвечать на постоянный интерес и энтузиазм азербайджанцев, интересующихся французским языком, желающих открыть для себя нашу страну и культуру через образование, путешествия или деловые возможности. Я уверена, что вместе мы продолжим высоко ставить французские ценности и интересы и развивать отношения между нашими странами и народами", - отметила дипломат.

    посол Франции Софи Лагут сотрудничество
    Səfir: Sülh yolunda qətiyyətlə irəliləyən bir ölkədə Fransanı təmsil etmək böyük şərəfdir
    France's new ambassador hails Azerbaijan's path to peace

    Последние новости

    11:25

    Микаил Джаббаров: Подписанные в рамках AIIF-2025 соглашения принесут большую пользу

    Бизнес
    11:24

    Папикян: Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции

    В регионе
    11:20

    Камран Алиев: Азербайджан всегда был сторонником мира

    Происшествия
    11:18

    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    Другие страны
    11:13

    Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридоры

    Другие страны
    11:12

    FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал

    Бизнес
    11:10

    Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значение

    Бизнес
    11:08

    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Внешняя политика
    11:02

    Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходов

    Другие страны
    Лента новостей