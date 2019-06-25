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Посол Польши в Азербайджане завершил дипломатическую деятельность

Посол Польши в Азербайджане завершил дипломатическую деятельность

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Польши в Азербайджане Марека Цалку по случаю завершения дипломатической деятельности. 

Как сообщили Report в МИД, во время встречи стороны выразили удовлетворение развитием политических и экономических отношений между двумя странами.

Было подчеркнуто, что обмен визитами на высоком уровне между Азербайджаном и Польшей дал положительный импульс дальнейшему развитию существующего между двумя странами стратегического партнерства.

Отметив приверженность Польши нормам и принципам международного права, посол Марек Цалка в очередной раз заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках международно признанных границ. 

На встрече стороны также коснулись представляющих взаимный интерес региональных и международных вопросов. 

Министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Марека Цалки на пути развития двусторонних отношений. Он пожелал польскому послу успехов в дальнейшей дипломатической деятельности. 

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