Посол: Польша активизирует экономический диалог с Азербайджаном

Польша активирует экономический диалог с Азербайджаном.

Польша активизирует экономический диалог с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски заявил на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан.

Дипломат напомнил, что вторая делегация представителей азербайджанских компаний недавно посетила Польшу. "Активизация бизнес связей позволит углубить экономическое сотрудничество с Азербайджаном", добавил посол.

По его словам, Азербайджан и Польша также активно продолжают развивать сотрудничество в сфере туризма. Так, в сентябре этого года первая делегация представителей турфирм Азербайджана посетила Польшу. Кроме того в этом году польская авиакомпания LOT открыла прямой авиарейс Баку- Варшава.

Посол Рафал Поборски подчеркнул, что Польша продолжает искать и новые сферы сотрудничества с Азербайджаном, одной из которых может стать IT.