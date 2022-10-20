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Посол: Польша активизирует экономический диалог с Азербайджаном

Посол: Польша активизирует экономический диалог с Азербайджаном Польша активирует экономический диалог с Азербайджаном.
Внешняя политика
20 октября 2022 г. 12:12
Посол: Польша активизирует экономический диалог с Азербайджаном

Польша активизирует экономический диалог с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски заявил на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан.

Дипломат напомнил, что вторая делегация представителей азербайджанских компаний недавно посетила Польшу. "Активизация бизнес связей позволит углубить экономическое сотрудничество с Азербайджаном", добавил посол.

По его словам, Азербайджан и Польша также активно продолжают развивать сотрудничество в сфере туризма. Так, в сентябре этого года первая делегация представителей турфирм Азербайджана посетила Польшу. Кроме того в этом году польская авиакомпания LOT открыла прямой авиарейс Баку- Варшава.

Посол Рафал Поборски подчеркнул, что Польша продолжает искать и новые сферы сотрудничества с Азербайджаном, одной из которых может стать IT.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Polşa Azərbaycan ilə iqtisadi dialoqu aktivləşdirir”
Версия на английском языке Ambassador: Poland building up economic dialogue with Azerbaijan

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