Посол: Планируем продвигать филиппинскую культуру в Азербайджане

Филиппины намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном.

Филиппины намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил новоназначенный посол Республики Филиппины в Азербайджане и Турции Генри Бенсурто-младший.

"Баку – очаровательный, современный город, который включает в себя элементы и Востока, и Запада. Местные жители толерантны, ценят разные культуры и очень быстро с вами подружатся. Я высоко ценю гостеприимство и дружбу азербайджанцев, это качество нам также очень близко. Между нами много общего. Сходство и близость наших народов также вселяет уверенность в том, что моя дипломатическая деятельность в качестве посла будет успешной. Я думаю о путях расширения наших отношений в ближайшем будущем", - заявил посол.

1 июля этого года филиппинский дипломат вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и провел ряд официальных встреч в Баку.

По его словам, на встречах обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между странами.

Генри Бенсурто-младший выразил надежду на открытие в ближайшем будущем прямого авиасообщения между Азербайджаном и Филиппинами.

"Визовый вопрос был также поднят на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Если удастся упростить визовый режим между нашими странами, то не только дипломаты, но и простые граждане имели бы возможность чаще посещать наши страны, все это может дать дополнительный импульс сближению наших народов. Конечно, это пока идеи и мы постараемся воплотить их в жизнь", - заявил посол.

Дипломат также добавил, что намерен продвигать культуру своей страны, проводя в Баку Дни филиппинской культуры: "У нас есть специальные проекты в этом направлении, много планов, и мы их постепенно реализуем".