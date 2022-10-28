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Петер Михалко: Между ЕС и Азербайджаном существуют прочные партнерские отношения

Петер Михалко: Между ЕС и Азербайджаном существуют прочные партнерские отношения Между Европейским Союзом и Азербайджаном существуют прочные партнерские отношения.
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 09:54
Петер Михалко: Между ЕС и Азербайджаном существуют прочные партнерские отношения

Между Европейским Союзом и Азербайджаном существуют прочные партнерские отношения.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко во время своего выступления на мероприятии "Усовершенствование услуг в области гидрометеорологии и климата в Азербайджане".

Представитель ЕС отметил, что данный твининг-проект является еще одним примером этих отношений:

"Гидрометеорологические и климатические услуги являются важными инструментами для повседневной жизни граждан и потребностей экономики. В то же время они играют ключевую роль в борьбе с изменением климата, что имеет большое значение для приоритетов политики ЕС. В декабре 2019 года лидеры институтов договорились о достижении климатической нейтральности в Европейском Союзе к 2050 году. Это означает, что к этой дате мы радикально сократим выбросы парниковых газов и найдем способы компенсировать неизбежные выбросы, чтобы достичь баланса чистых нулевых выбросов".

По его словам, ЕС рассматривает переход к климатической нейтральности с точки зрения экономического роста, увеличения рабочих мест и технологического развития: "Мы можем справиться с изменением климата только вместе с нашими партнерами. Я хочу поблагодарить Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана за то, что оно является ключевым партнером Европейского Союза в области окружающей среды и предотвращения изменения климата".

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Версия на азербайджанском языке Səfir Peter Mixalko: "Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında daim güclü tərəfdaşlıq əlaqələri var"

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