Посол Палестины поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь

Посол Палестины в Азербайджане Ахмед Метани поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявил на встрече с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Министр с удовлетворением отметил наличие эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной как на двустороннем уровне, так и в рамках ряда международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

Мусаев также обратил внимание на имеющийся потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в сфере здравоохранения и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.

Посол, в свою очередь, отметил, что между двумя странами существуют исторические и традиционные дружеские отношения: "Отношения между Азербайджаном и Палестиной успешно развиваются в рамках принципов солидарности, дружбы и взаимного уважения".

А.Метани также заявил о заинтересованности в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.