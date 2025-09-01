    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Посол Палестины поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь

    • 01 сентября, 2025
    • 12:00
    Посол Палестины поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь

    Посол Палестины в Азербайджане Ахмед Метани поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

    Как сообщает Report, об этом дипломат заявил на встрече с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

    Министр с удовлетворением отметил наличие эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной как на двустороннем уровне, так и в рамках ряда международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

    Мусаев также обратил внимание на имеющийся потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в сфере здравоохранения и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.

    Посол, в свою очередь, отметил, что между двумя странами существуют исторические и традиционные дружеские отношения: "Отношения между Азербайджаном и Палестиной успешно развиваются в рамках принципов солидарности, дружбы и взаимного уважения".

    А.Метани также заявил о заинтересованности в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

