Посол: Международное сообщество должно принять меры против Индии за использование водных ресурсов как рычага давления

Последние события между Индией и Пакистаном, пакистано-азербайджанские отношения и другие вопросы стали основными темами интервью Report с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином:

Последние события между Индией и Пакистаном, пакистано-азербайджанские отношения и другие вопросы стали основными темами интервью Report с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином:

- Инцидент, произошедший несколько дней назад в городе Пахалгам Джамму и Кашмира, еще больше обострил и без того напряженные отношения между Индией и Пакистаном. Хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу.

- Трагический инцидент в Пахалгаме является еще одним примером привычки Индии обвинять Пакистан без надлежащего расследования и доказательств. Премьер-министр Пакистана заявил индийской стороне, что Пакистан готов принять участие в международном непредвзятом расследовании трагического инцидента. Однако Индия не отреагировала на наше предложение. Пакистан решительно отвергает эти беспочвенные обвинения. Такая поспешная реакция лишь отвлекает внимание от провалов в сфере внутренней безопасности Индии и стремительно ухудшающейся ситуации в незаконно оккупированных Джамму и Кашмире. Пакистан всегда выступал за мирное разрешение конфликтов и считает, что перед определением ответственности необходимо провести прозрачное и непредвзятое расследование.

В результате трусливых нападений Индии на мирных жителей Пакистана в ночь на 7 мая погибли женщины и дети. Также были повреждены несколько мечетей. В ответ на атаки Индии пакистанские силы сбили 5 индийских самолетов, в том числе самолета Rafale, 1 Су-30 и 1 МиГ-29. Также было уничтожено несколько индийских БПЛА.

Хотел бы особо подчеркнуть, что пакистанские силы наносили удары и уничтожали только те цели, которые были причастны к акту агрессии против нашей страны. Вчера рано утром в различных секторах Пакистана и свободного Кашмира было сбито несколько индийских разведывательных беспилотников. Правительство Пакистана ясно дало понять, что в соответствии с международным правом Пакистан оставляет за собой право решительно реагировать на продолжающуюся агрессию Индии. Время, место и методы мы определяем сами.

- Кто, по вашему мнению, и с какой целью осуществил это нападение?

- Пакистан не занимается спекуляциями. Однако важно задаться вопросом о времени и контексте данного события. Исторически Индия использовала подобные инциденты либо как предлог для усиления военной напряженности, либо как способ отвлечь внимание от внутренних политических кризисов, особенно в периоды выборов. Это не первый случай, когда Индия прибегает к операциям "под фальшивым флагом", как это было в инцидентах в Ури в 2016 году и в Пулваме в 2019 году. Поэтому Пакистан призывает к проведению независимого международного расследования для непредвзятого расследования инцидента в Пахалгаме.

- В условиях, когда Индия перекрыла в направлении Пакистана поток реки Инд, исток которой находится в Китае, не является ли подобная блокировка еще одной формой провокации и возможным поводом для конфликта? Ведь, согласно подписанному между сторонами соглашению, препятствование поступлению вод Инда в Пакистан может расцениваться как объявление войны. Какова позиция Пакистана на фоне этих угроз?

- Попытка Индии незаконно остановить или перекрыть потоки реки Инд является грубым нарушением юридически обязывающего Договора о водах Инда, подписанного в 1960 году при посредничестве Всемирного банка. Данное соглашение не дает ни одной из сторон права изменять или аннулировать его в одностороннем порядке. Подобные действия не только провокационны, но могут расцениваться как акт войны. Пакистан относится к этому нарушению с полной серьезностью и поднимает вопрос на соответствующих международных площадках. Мы призываем международное сообщество принять меры против Индии за использование водных ресурсов в качестве рычага давления. Такой шаг угрожает стабильности в регионе и является еще одной формой трансграничного терроризма Индии против Пакистана.

- С тех пор, как Нарендра Моди стал главой правительства (премьер-министром), в Индии проводится исламофобская политика. Считаете ли вы, что эта политика обусловлена также и внешними факторами?

- После прихода к власти премьер-министра Нарендры Моди мы стали свидетелями систематического роста исламофобии и экстремизма, проистекающего из идеологии Хиндутвы (индуистский национализм - ред.), что привело не только к насилию против мусульман внутри страны, но и к агрессивной политике в отношении большинства мусульманских стран. Углубляющиеся военные связи Индии с Арменией еще больше отражают политику Нью-Дели по ослаблению мусульманской солидарности.

Углубление военных связей Индии с Арменией, страной, которую Пакистан не признает из-за братских отношений с Азербайджаном, ясно демонстрирует политику Нью-Дели, направленную на подрыв мусульманской солидарности. Эти тенденции вызывают серьезные вопросы о внешних влияниях, способствующих антимусульманскому курсу Индии. Однако важно отметить, что систематическое и продолжающееся преследование мусульман в Индии началось не только в период пребывания Моди на посту премьер-министра. Корни этой политики уходят во времена, когда он был главным министром штата Гуджарат, что демонстрирует тревожную преемственность в политике, направленной против религиозных меньшинств.

- Удовлетворяет ли вас позиция международного сообщества, великих держав и стран региона в отношении существующей напряженности?

- Пакистан высоко ценит обеспокоенность международного сообщества, однако в целом необходимо приложить больше усилий. Молчание или нейтральная позиция перед лицом таких серьезных провокаций могут придать смелости агрессору. Силы, находящиеся у власти в Индии, представляют угрозу для региона и глобального мира. Мы призываем ООН, постоянных членов Совета Безопасности ООН и региональных партнеров сыграть активную роль в предотвращении дальнейшей эскалации в Южной Азии и сохранении мира. Риск ядерного столкновения не может оставаться без внимания.

- Азербайджан всегда поддерживал Пакистан в вопросе Кашмира и заявил, что продолжит эту поддержку на всех платформах, включая международные организации. Каковы ваши ожидания от Азербайджана, Турции и, в целом, от стран ОИС в этом вопросе?

- Мы выражаем глубокую признательность Азербайджану за принципиальную и постоянную поддержку в вопросе Джамму и Кашмира. Эта солидарность, выраженная на двусторонних и многосторонних платформах, включая ОИС, стала источником силы для народа Кашмира. Пакистан надеется, что Азербайджан, Турция и другие страны-члены ОИС продолжат поднимать свои голоса за справедливость, международное право и права угнетенного кашмирского народа.

Фото: Заур Мустафаев